Mücevherat sektöründen 1,6 milyar dolarlık ihracat

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara ulaştı.

Mücevher sektörünün ihracatı ise yılın ilk 3 ayında 1 milyar 683 milyon dolar oldu. Ayrıca sektörün mart ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,3 artarak 740,2 milyon dolarak olarak gerçekleşti. Sektörün mart ayında ihracattan aldığı pay ise yüzde 3,1 oldu.

Yılın ilk çeyreğinde mücevher sektörü en fazla ihracatı 371,6 milyon dolar ile BAE'ye gerçekleştirdi. BAE'yi 280,6 milyon dolar ile İsviçre, 223,1 milyon dolar ile ABD, 144,7 milyon dolar ile Hong Kong izledi. En fazla ihracat yapılan diğer ülkeler ise Kırgızistan, Meksika, İsrail ve Almanya oldu.

Söz konusu dönemde sektörde en fazla ihracat yapan şehir 1,5 milyar dolar ile İstanbul oldu. İstanbul'u, Çorum, Samsun ve Ankara takip etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, ilk çeyrek ihracat rakamlarından memnuniyet duyduklarını ve daha iyisini hedeflediklerini belirterek, "Şu ana kadarki ihracat rakamlarımız yıllık hedeflerimizi yakalama hatta geçeceğimizi gösteriyor. Tabii ki arzumuz, öngördüğümüz 7-7,5 milyar dolarlık ihracatın çok daha fazlasını yapmak. Tabii bu rakamlara ilk 3 aydaki ulusal ve uluslararası faaliyetlerin yansımasıyla ivme artacaktır." dedi.

Mücevher ihracatının birkaç kategoride değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yakın ,"Bunlardan biri geleneksel pazarlarımız. Ortadoğu ülkeleri, savaş nedeniyle olumsuz etkilenen Rusya ve Ukrayna yine geleneksel pazarlarımız arasında yer alıyor. Avrupa ülkeleri, ABD, Hong Kong gibi ülkeler geleneksel pazarlar arasında yer alıyor.

Yakın, mücevher ihracatının Türkiye’nin küresel ölçekte rekabetçi olduğu ve daha da olacağı bir sektör konumunda bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücevher ihracatında çok güçlüyüz. Daha da güçlü olmamız, marka değeri yüksek firmalarımızı, ürünlerimizi pazara sunmamız gerekiyor. Bunun için nitelikli iş gücünü sektöre kazanmaya çalışıyoruz. Gençler bu sektöre girebilirler, eğitimler kesintisiz devam ediyor.

Çalışkan, başarılı gençlerin önü açık. Mücevher ihracatı nitelikli istihdam da yaratacak kapasitededir. Özellikle elmas gibi değerli taşlardan mamul mücevherlerin ihracatında önümüzde ciddi fırsatlar var. 200 milyon dolar seviyelerindeki bu ihracat kalemimizi 2 milyar doların üzerine çıkartmamız mümkün. Bunun için çok özel çalışmalarımız var. Türkiye dünya çapında başarılara imza atacak."