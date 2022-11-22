İstanbul İstgüven işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İstgüven Büro personeli olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
25-40 yaş aralığında, Anadolu / Avrupa yakasında ikamet eden Kadın Erkek adaylar
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular yukarıda belirtilen Web sitesine özgeçmişin oluşturulması ile tamamlanmış olacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir. Mülakat sonrası gerekli bilgi ve belgeler talep edilecektir.
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