6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul İsyön 1 personel alacak

İstanbul İsyön, bünyesinde İş güvenliği uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:00
Takip Et

İstanbul İsyön 1 personel alacak

İstanbul İsyön 1 personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İsyön, bünyesinde İş güvenliği uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programları ile mühendislik bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak

B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği belgesine sahip olmak

İlgi alanlarında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

Raporlama ve yazışma işlerini yürütmek

MS Office programlarına iyi derecede hakim olmak

İş Sağlığı ve Güvenliği ISO 45001 İSG Yönetim Sistemine hakim olmak

İSG Katip sistemini iyi derecede kullanabilen olmak

Aktif olarak araç kullanabiliyor ve B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

35 yaşından gün almamış olmak

Seyahat engeli bulunmamak

Planlama ve organizasyon yeteneği yüksek

Ekip yönetme ve problem çözme becerisine sahip olmak

Eğitim ihtiyaç analizi yapma ve eğitim planlama becerisine sahip olmak

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinin birinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş formu

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
2
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
3
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
5
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
6
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
7
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması
﻿AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması
﻿AB'den Deutsche Bank ve Rabobank'a kartel suçlaması
﻿Su altı güzellikleri keşfedildi
﻿Su altı güzellikleri keşfedildi
﻿Su altı güzellikleri keşfedildi
﻿Kadınlara fuhuş yaptıran 12 çete üyesi tutuklandı
﻿Kadınlara fuhuş yaptıran 12 çete üyesi tutuklandı
﻿Kadınlara fuhuş yaptıran 12 çete üyesi tutuklandı
﻿Perre Antik Kenti’nde sona gelindi
﻿Perre Antik Kenti’nde sona gelindi
﻿Perre Antik Kenti’nde sona gelindi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.