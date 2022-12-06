İstanbul İsyön 1 personel alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İsyön, bünyesinde İş güvenliği uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programları ile mühendislik bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak
B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği belgesine sahip olmak
İlgi alanlarında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak
Raporlama ve yazışma işlerini yürütmek
MS Office programlarına iyi derecede hakim olmak
İş Sağlığı ve Güvenliği ISO 45001 İSG Yönetim Sistemine hakim olmak
İSG Katip sistemini iyi derecede kullanabilen olmak
Aktif olarak araç kullanabiliyor ve B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
35 yaşından gün almamış olmak
Seyahat engeli bulunmamak
Planlama ve organizasyon yeteneği yüksek
Ekip yönetme ve problem çözme becerisine sahip olmak
Eğitim ihtiyaç analizi yapma ve eğitim planlama becerisine sahip olmak
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinin birinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
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