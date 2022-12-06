İstanbul İsyön 1 personel alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İsyön, bünyesinde İş güvenliği uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programları ile mühendislik bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak

B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği belgesine sahip olmak

İlgi alanlarında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

Raporlama ve yazışma işlerini yürütmek

MS Office programlarına iyi derecede hakim olmak

İş Sağlığı ve Güvenliği ISO 45001 İSG Yönetim Sistemine hakim olmak

İSG Katip sistemini iyi derecede kullanabilen olmak

Aktif olarak araç kullanabiliyor ve B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

35 yaşından gün almamış olmak

Seyahat engeli bulunmamak

Planlama ve organizasyon yeteneği yüksek

Ekip yönetme ve problem çözme becerisine sahip olmak

Eğitim ihtiyaç analizi yapma ve eğitim planlama becerisine sahip olmak

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinin birinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

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