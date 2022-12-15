Direksiyon hakimiyetini kaybedince bina duvarına girdi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yakacık Yeni Mahalle, Nurlu Sokak'ta meydana geldi. Ercan Kömürsüzoğlu, 32 YT 243 plakalı kamyonetiyle, yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, 2 katlı binanın duvarına çarptı. Ercan Kömürsüzoğlu ile Bilal Kaygısız yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları eşya yüklü kamyonetten çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Ercan Kömürsüzoğlu ile Bilal Kaygısız'ın hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle binada ve kamyonette hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.