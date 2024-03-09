İstanbul kartta yeni dönem: Ücretsiz yapılabilecek

Kaynak: Ekonomim
İstanbul kartta yeni dönem: Ücretsiz yapılabilecek
İstanbulkart Mobil ile ücretsiz para transferi dönemi başladı. İstanbullular, İstanbulkart Mobil üzerinden kendi İstanbulkartları arasında ya da kullanıcının İstanbulkart’ına ücretsiz bir şekilde para transferi yapabilecek.

İstanbulkart Mobil'de çok işe yarayacak yeni bir özellik devreye sokuldu. İstanbulkartlar ve FAST ile diğer ödeme kuruluşları arasında para transferi hizmetini uygulamaya alındı. IBAN paylaşmadan KOLAS (kolay adres) ile cep telefonu, e-mail, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri girilerek para transferini tamamlamak mümkün hale getirildi.

İstanbulkart Mobil üzerinden İstanbulkartlar arası ücretsiz olarak yapılabilecek para transferi işlemi, tüm İstanbulkart türleri arasında fizikselden dijitale, dijitalden fiziksele, fizikselden fiziksele ya da dijitalden dijitale yapılabiliyor.

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Bu düzenleme ile İstanbulkart Mobil kullanıcıları FAST ile diğer banka ve ödeme kuruluşları arasında 7/24 ücretsiz bir şekilde cep telefonu numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası bilgileri ile kolaylıkla istedikleri kişiye para gönderebiliyor ve alabiliyor.

Uygulama üzerinden kullanıcıya tanımlanan IBAN sayesinde ise dijital hesaplardan FAST özelliği ile tüm banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplar arasında para gönderimi ve alımı gerçekleştirilebiliyor.

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