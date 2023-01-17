﻿Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'inci katında yaşandı. Emeti D. evde ölü bulundu. Kadının göğsüne ateş ederek intihar ettiği öne sürüldü. Kadının yakınları evin önünde gözyaşı döktü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
(Kaynak: DHA)
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