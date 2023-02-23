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Galatasaray Adası için yeni plan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan Galatarasay Adası için yeni imar planları hazırladı. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 19:54
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İstanbul Kuruçeşme'deki Galatasaray adası kamuya açılacak

Galatasaray Adası için yeni plan
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Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü ve Hazine'ye ait olan Beşiktaş Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni imar planı hazırladığı ortaya çıktı

Sözcü'deki habere göre daha önce adada yer alan ana yapı haricindeki kapalı alanların kaldırıldığı, açık alan miktarının arttırıldığı ve inşaat alanının azaltıldığı ifade edildi.

Buna göre adanın 5 bin 150 metrekaresi “Kamuya Açık Yüzme Havuzu ve Özel Sosyal Tesis Alanı”, 2 bin metrekaresi “iskele” olarak düzenlendi. Yapı yüksekliği 5.90  metre ile sınırlandırıldı. Adada kamunun yararlanacağı spor alanları, yüzme havuzu, teras, çatı bahçesi, eğlence ve yeme içme alanları, restoran, konser etkinlik ve toplantı alanları, davet-organizasyon salonu, satış alanları, sökülür-takılır kış bahçeleri gibi yapılar yapılabilecek. 

 

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