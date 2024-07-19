İstanbul Londra'yı solladı. Bu kez kıskanma sırası İngilizlerde

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, X hesabından mutfaklarda yaygın olarak kullanılan 20 temel ürünü inceleyerek gerçekleştirdikleri piyasa araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

İPA tarafından gerçekleştirilen araştırma, Londra ve İstanbul’daki marketlerdeki ürünlerin asgari ücret bazında gerçekleştirildi.

Araştırma, asgari ücretli vatandaşın hangi üründen ne kadar alınabileceğini gözler önüne serdi.

Başkan Gökce ayrıca, iki ülkede asgari ücretle bu 20 üründen ne kadar satın alınabileceğini hesapladıkları bir çalışmayı da paylaştı.

Mutfaklarda sıkça kullanılan 20 temel ürünün fiyatlarını karşılaştırıldığı bu araştırmada, İngiltere'nin önde gelen market zincirlerinden Sainsbury's ile İstanbul'daki bir zincir marketteki fiyat karşılaştırması yapıldı.

İNGİLTERE'DE YÜZDE 3 TÜRKİYE'DE YÜZDE 19

Kıyma, kuşbaşı et, tavuk kanatları, yumurta, süt, beyaz peynir, yoğurt, soğan, patates ve patlıcan gibi ürünlerin yer aldığı araştırmada dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Araştırmaya göre, bu ürünleri almak için İngiltere'de asgari ücretin yaklaşık yüzde 3'ü, Türkiye'de ise asgari ücretin yüzde 19'u harcanıyor.

Herkesin mutfağında bulunan 20 temel ürünü esas aldıklarını belirten Buğra Gökce, İngiltere'nin en büyük zincir marketi olan Sainsbury's ile İstanbul'da bulunan bir zincir marketteki fiyatları karşılaştırdıklarını belirtti.

Gökce, yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

Londra'da 2 bin 972 lira, İstanbul'da 3 bin 297 lira.

Hepimizin mutfağında bulunan 20 temel ürünü esas aldık. İngiltere'nin en büyük zincir marketi Sainsbury's ile İstanbul'daki bir zincir marketteki fiyatları karşılaştırdık.

Sonuç böyle çıktı

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Gökce, yaptığı diğer açıklamasında ise, "Londra'da 2 bin 972 lira, İstanbul'da 3 bin 297 lira" ifadelerini kullanarak, "Peki Londra'da yaşayan bir asgari ücretli ile İstanbul'da yaşayan asgari ücretli arasındaki fark ne?" sorusunu da yanıtladı.

"ÇOK CİDDİ GIDA SORUNU VAR"

Gökce, şunları aktardı:

" Londra'da yaşayan bir asgari ücreti bu 20 ürünü maaşının sadece yüzde 3'ü ile alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli aynı ürünler için maaşının yüzde 19'unu harcamak zorunda.

* Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 296 kilo kıyma alırken İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla sadece 40 kilo kıyma alabiliyor.

* Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 994 kilo tavuk kanat, 1070 yumurta, 3093 litre süt, 2896 paket makarna alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli sadece 57 kilo tavuk kanat, 425 litre süt, 871 paket makarna alabiliyor.

* Türkiye'de çok ciddi bir gıda sorunu var. Bu sorun yalnızca yüksek enflasyondan kaynaklanmıyor. Üretim de yeterli değil. Yıllarca uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarının ağır bedelini halkımız ödüyor."

TÜRK-İŞ AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI VERİLERİ

Türk-İş, 2024 yılı Haziran ayı için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Haziran ayında açlık sınırı 18 bin 978 lira 77 kuruş olarak belirlenirken, yoksulluk sınırı ise 61 bin 820 lira 10 kuruşa yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamasında, Türkiye’de net 17 bin 2 lira 12 kuruş olan asgari ücretin düşük olmadığını söylemişti.