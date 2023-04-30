İstanbul - Maltepe miting alanında 1 Mayıs hazırlıkları

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı Maltepe Miting alanında hazırlıklar başladı.

İstanbul - Maltepe miting alanında 1 Mayıs hazırlıkları

DHA’nın haberine göre, miting alanının bulunduğu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın çevresi ve sahil yolunun büyük bir bölümü polis bariyerleriyle kapatıldı.

Şehir parkına çok sayıda seyyar MOBESE kamerası yerleştirildi. Ayrıca kutlamalara katılacak olan vatandaşlar için alana mobil baz istasyonları kuruldu.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 1 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren Maltepe’de, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi Önü ile Kartal'da Çanakkale Caddesi Kavşağı Arasında Kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Alternatif olarak D-100 Karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Kofederasyonu (DİSK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Maltepe Miting Alanı'nda olacak.

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