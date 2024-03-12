İstanbul merkezli 3 ildeki terör operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 3 ildeki terör operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul merkezli ve üç ilde gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün kadın ve gençlik kollarında faaliyet gösteren 10 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, 17 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK’nın emirleri doğrultusunda, kadın yapılanması TJA ve gençlik yapılanması DGH içinde aktif oldukları belirlendi. Savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartılmasının ardından, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Gaziantep ve Ağrı’da operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi ve bu kişiler için yakalama kararı çıkarılacağı bildirildi.

Güvenlik güçleri, diğer 4 şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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