İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: Çağrı merkezi üzerinden dolandırdılar

Kaynak: DHA
İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: Çağrı merkezi üzerinden dolandırdılar

Çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı.

Çağrı merkezi üzerinden kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 kişi yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, örgütlü şekilde hareket ederek çağrı merkezleri üzerinden vatandaşları arayıp kendilerini banka çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin 10 kişiyi mağdur ettiği, diğer mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin günlük kiralık evlerde kalarak "Açık hat" diye tabir edilen GSM hatları üzerinden vatandaşlarla iletişim kurdukları, deşifre olmamak için bu hatları daha sonra imha ettikleri tespit edildi.

dd.jpg9 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul merkezli Antalya, Bursa, İzmir ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdüğü bildirildi.

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