İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: İHA
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da emniyet ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları neticesinde 2012 yılı adli yargı yazılı yarışma sınavına hazırlanan örgüte müzahir şahıslar ile örgütün mahrem sorumlularının operasyonel hatlar üzerinden iletişime geçtiklerini tespit etti.

Söz konusu kişilerin mahrem sorumlularca örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri belirlendi.

Ayrıca haklarında beyan ve ifadeler de bulunan kişilerin yapılan ankesör tespitlerinde ardışık arama kayıtları bulunduğu kaydedildi.

İstanbul merkezli 6 ilde 10 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.

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