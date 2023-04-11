11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:27
Takip Et

İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, söz konusu silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların, özel hatlar kullanarak iletişime geçtikleri farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte yakın şahısları, gizlilik kurallarına riayet edilerek sözde ders çalışma evlerine yerleştirildiklerini belirledi.

Harekete geçen ekipler, farklı soruşturmalar kapsamında da haklarında yakalama kararı bulunan bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Bingöl, İzmir, Ankara, Kayseri, Bursa ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
1
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
2
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
3
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
4
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
5
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
6
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
7
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.