6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 24 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:33
Takip Et

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
+
Aa
-

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın emniyet mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda; İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kocaeli,Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla, Afyonkarahisar’da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltına kararı bulunan 24 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin arasında aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalar sırasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi. (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
5
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
6
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
7
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
﻿Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
﻿Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
﻿Sakarya Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sakarya Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sakarya Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
﻿Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
﻿Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
﻿8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
﻿8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
﻿8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.