İstanbul merkezli 8 ilde Sibergöz-32 operasyonu: 19 gözaltı

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 8 ilde Sibergöz-32 operasyonu: 19 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Forex yatırım ve yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere karşı İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen “Sibergöz-32” operasyonlarında 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te “Sibergöz-32” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

“Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen ve bilişim sistemlerini kullanan kişilerin peşindeyiz. Onlara rahat bir nefes aldırmayacağız.” ifadelerini kullanan Yerlikaya, şüphelilerin “yatırım danışmanı” sıfatıyla vatandaşlarla iletişime geçtiklerini, “Forex yatırım ve yüksek kazanç” vaadiyle onları sahte bir internet sitesine yönlendirdiklerini, bu sitede gerçekte olmayan kazançları gösterdiklerini ve bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ettiklerini ve bu şekilde kazanç sağladıklarını belirtti.

Yerlikaya, 19 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla yürüten emniyet güçlerini kutladı.

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