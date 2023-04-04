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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ayrı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:35
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonlarında 32 kişi yakalandı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, haklarında itirafçı beyanı bulunan ve terör örgütü FETÖ/PDY'nin iletişim modeli ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık aranarak diğer üyelerle görüştükleri belirlenen 13 şüpheliye ilişkin gözaltı kararı verildi.

Aralarında Hava, Kara, Deniz ve Jandarma kuvvetleri komutanlıklarına mensup muvazzaf 2 astsubay ile 4 subay, ihraç edilen 3 askeri personel ve 2 emekli asker ile örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama sistemini bilen kapatılan askeri okul öğrencisi 2 kişi olmak üzere 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalanırken, diğerlerini arama çalışmaları sürüyor.

ÖNLEYİCİ DİNLEME VE İZLEME YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen diğer soruşturmada da 11 Kasım 2022'den itibaren 7 kişi hakkında dinleme ve izleme tedbiri uygulandı.

Çalışmalar kapsamında örgütün güncel öğrenci evlerinde kaldıkları, kod adı kullandıkları ve örgüt mensuplarına erzak dağıtımı faaliyetlerinde bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 zanlı, hakkında yakalama kararı olan 1 kişi ile örgütün güncel öğrenci evinde kaldığı tespit edilen zanlı olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

Örgütün emniyet mahrem imamı eşi 16 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen emniyet mahrem imamı eşi 18 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yapıldı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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