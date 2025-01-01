İstanbul merkezli ’Sarallar’ soruşturması: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Sarallar" organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklandı. Firari 22 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de bazı şüphelilerin "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', "nitelikli yağma', "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "tehdit', "kasten yaralama', "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçları olmak üzere 14 eyleme karıştığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 22 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 19'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firari 22 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

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