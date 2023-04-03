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Tapuda rüşvet operasyonunda yeni gelişme

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, tapu müdürlüğünde yapılan usulsüz işlemler karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 79 şüpheliden 66'sı adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:31
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İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 66 şüpheli adliyede

Tapuda rüşvet operasyonunda yeni gelişme
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 66'sı adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin tarlayı arsaya çevirme gibi usulsüz işlemler tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiğini belirleyen ekiplerin 10 aylık teknik ve fiziki takip yaptığı belirtildi. Yürütülen çalışmada 50 kişilik özel ekibin görev yaptığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik çalışmada, 25 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin işlemleri öne alarak ve usulsüz işlem tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiği belirlenmişti.

Aralarında tapu müdürlüğü personeli ve aracı kişilerin de bulunduğu 79 kişi 31 Mart'ta İstanbul merkezli Edirne ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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