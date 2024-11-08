İstanbul merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon

İstanbul merkezli 4 ayrı ilde telefonda kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak, aradıkları kişileri kandırdığı ve milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen şebeke çökertildi. Çetenin son üç ayda 11 eylemde 4 milyon 150 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin, telefonda kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak, aradıkları kişileri kandırdığı ve milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan ilk operasyonla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yapılan ikinci dalga operasyonda İstanbul, Kocaeli, Adana ve Aydın illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında soruşturması dosyasında aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

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4 BİN 150 BİN LİRALIK VURGUN

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri "Banka hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Operasyon bitene kadar tüm paranızı göndereceğimiz hesap numarasına gönderin. Operasyon bitince paranızı geri alacaksınız" diyerek kandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin son 3 ay içinde gerçekleştirdikleri 11 eylemde toplam 4 bin 150 bin liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Operasyon sırasında mağdurların gönderdikleri paralara bankalarda bloke konarak sahiplerine geri verildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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