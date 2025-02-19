İstanbul Pendik'te yürüyen merdivende dehşet! 3 parmağı koptu!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Pendik’te yürüyen merdiven istasyonunda bir facia yaşandı. 69 yaşındaki yaşlı kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı. Korkunç kazada kadının 3 parmağı koptu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi.

H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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