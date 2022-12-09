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İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde Halkla ilişkiler görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:33
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İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde Halkla ilişkiler görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde görevlendirilecek Halkla İlişkiler Görevlisi en az lise mezunu olmalıdır

Tercihen B sınıfı ehliyeti olmalı, gerektiğinde araç kullanabilmelidir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.

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