﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde Halkla ilişkiler görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde görevlendirilecek Halkla İlişkiler Görevlisi en az lise mezunu olmalıdır
Tercihen B sınıfı ehliyeti olmalı, gerektiğinde araç kullanabilmelidir
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.