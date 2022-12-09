﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde Halkla ilişkiler görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde görevlendirilecek Halkla İlişkiler Görevlisi en az lise mezunu olmalıdır

Tercihen B sınıfı ehliyeti olmalı, gerektiğinde araç kullanabilmelidir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.