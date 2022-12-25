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İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde destek personeli ve idari destek görevlisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 06:49
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İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde destek personeli ve idari destek görevlisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

DESTEK PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
 

Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği sosyal hizmet projelerinin yardımcı işleri ile ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin ön büro hizmetlerinin yardımcı hizmetlerinin sunulması, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili birimlere yönlendirilmesi, müdürlüğümüzün gerçekleştireceği sosyal hizmet projeleri ve ayni ve nakdi yardım hizmetleri için kurumun ihtiyaçları doğrultusundaki diğer hizmetler vb. hizmetleri kapsamaktadır. Yüklenici bu kapsamda belirtilen hizmetleri, en az ilkokul mezunu,
bilgisayar kullanabilen ve tercihen en az B sınıfı ehliyete sahip personelle gerçekleştirecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular belirtilen mail adresine yapılacaktır. 

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.

İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin Mimarlık/ Konservasyon/ Mühendislik vb. lisans programlarından mezun olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak. (Askerlikten muaf olmak, askerlik hizmetini yapmış veya işe giriş tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak)

En az 3 yıl deneyimli olmak.

İlgili mevzuat uyarınca talep edilmesi zorunlu kılınan kriterler vb.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular belirtilen mail adresine yapılacaktır. 

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.

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