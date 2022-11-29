İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, Psikolog olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise 5 aralık 2022 olarak açıklandı.

Başvurular yukarıda belirtilen https://kariyer.ibb.istanbul mail adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

* Tercihen ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak,

* Tercihen en az 2 yıllık alan deneyimine sahip olmak,

* Tercihen ingilizce bilmek,

* MS Office programlarını yetkinlikle kullanmak,

* Atanma şartlarını taşımak ( T.C vatandaşı olmak, sabıkası olmamak, tercihen erkek adayların askerlik görevini yapmış olması vb.)

* Sahada aktif görev almaya uygun olmak,

* Şehir içi seyehat engeli bulunmamak.