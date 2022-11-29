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İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesine Psikolog olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:52
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İstanbul Personel Yönetim Aş. Psikolog alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş. personel alacak
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İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, Psikolog olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise 5 aralık 2022 olarak açıklandı.

Başvurular yukarıda belirtilen https://kariyer.ibb.istanbul mail adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.

MÜRACAAT KOŞULLARI
* Tercihen ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak,
* Tercihen en az 2 yıllık alan deneyimine sahip olmak,
* Tercihen ingilizce bilmek,
* MS Office programlarını yetkinlikle kullanmak,
* Atanma şartlarını taşımak ( T.C vatandaşı olmak, sabıkası olmamak, tercihen erkek adayların askerlik görevini yapmış olması vb.)
* Sahada aktif görev almaya uygun olmak,
* Şehir içi seyehat engeli bulunmamak.

 

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