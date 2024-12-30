İstanbul polisi yılbaşı alarmında: 55 bin polis sokakta olacak

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni yıla huzur ve güven içinde girilmesi için bütün tedbirleri alıyor. İki ilçede yapılan denetimleri yerinde inceleyen Emniyet Müdürü Yıldız: “Yılbaşı gecesi 55 bin polisimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın, huzur ve güven içinde yeni yıla girilmesi için 6 ilçemizde tedbirlerimiz daha kapsamlı olacak” diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Saat 20.00'de başlayan uygulama, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde, ilgili şube müdürlükleriyle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla düzenlendi. Uygulamaları yerinde takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız denetimler hakkında bilgi aldı.

İstanbul polisi yılbaşı alarmında: 55 bin polis sokakta olacak

'EYÜPSULTAN VE GAZİOSMANPAŞA'DA UYGULAMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Eyüpsultan'daki uygulama noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur" şiarıyla bugün de Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerimizde sahadayız. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Uygulamalarımızda her ilçenin kendine özgü koşullarına ve suç oranlarına göre planlama yapıyoruz. Bugün de 392 ekip ve 754 personelimizle Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla sahadayız. Uygulamalarımızda bizlere destek olan kıymetli İstanbullu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul polisi yılbaşı alarmında: 55 bin polis sokakta olacak

'TEDBİRLERİMİZİ 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE PLANLADIK'

Denetimleri yerinde takip eden Emniyet Müdürü Selami Yıldız yeni yılda İstanbul'da alınacak güvenlik önelmleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Yıldız, "55 bin polisimiz ve güvenlik kuvvetimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için. Tabii 6 büyük ilçemizde yeni yıl tedbirlerimizi ağırlıklı olarak planladık. Geri kalan 39 ilçemizde de tedbirlerimiz devam ediyor. Tedbirlerimizi 7 güjn 24 saat esasına göre planladık bütün mensuplarımızla sahadayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul polisi yılbaşı alarmında: 55 bin polis sokakta olacak

İstanbul polisi yılbaşı alarmında: 55 bin polis sokakta olacak

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