İstanbul sabah saatinde kabusu yaşıyor! Abluka ve okul açılışı fena vurdu...

Okulların açıldığı günde trafik sabah saatlerinde durma noktasına geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu günde CHP İstanbul İl binasına giden yolların kapatılmasıyla beraber trafik yoğunluğu yüzde 62'e ulaştı.

2025-2026 eğitim öğretim döneminin tüm sınıf kademeleri bugün ders başı yapıyor. Ancak İstanbul’da hem sağanak hem de kentteki ablukalar ile beraber trafik yoğunluğu şimdiden yüzde 62’e ulaştı.

SAĞANAK VE TRAFİK YOLLARI KİLİTLEDİ

2025-2026 eğitim öğretim döneminin tüm sınıf kademelerinde bugün ders başı yapıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu 07.49 itibariyle yüzde 62'e ulaştı.

İSTANBUL ABLUKA ALTINDA

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyum kararı ve kayyum heyetinin başkanlığa geleceğini açıklamasının ardından il binası çevresinde de trafik yoğunluğu oluşturduğu görüldü.

Polis ekipleri Sarıyer çevresinde geniş önlem alırken ilgili bölge ve bağlantı yollarında da trafik durma noktasına dahi geldi.

