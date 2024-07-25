İstanbul sahilinde patlayıcı yüklü jetski

İstanbul’da Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jetski fark etti.

Cankurtaranlar jetskide farklı donanmalar görünce jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Jetski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin ediiliyor.

PATLAYICI MADDE VE KAMERA VAR

Sürüklenen jetskinin İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi.

Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü.

Jetski kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek.

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde ise deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.