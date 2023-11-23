İstanbul-Samsun uyuşturucu sevkiyatına polis ‘dur’ dedi

İstanbul’da Samsun'a otomobille yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
İstanbul-Samsun uyuşturucu sevkiyatına polis ‘dur’ dedi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptıkları fiziki takiple 6 şüphelinin organize hareket edip, 2 otomobille il sınırına alternatif köy yollarını kullanarak girdiğini tespit etti. İl sınırına girildiğinde ayrılan otomobillerden birinin İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne, diğerinin Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, otomobil ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 10 kilogram metamfetamin, 8 bin 332 sentetik hap, 3 kilo 281 gram skunk, 64 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 8 tüfek kartuşu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 237 bin 700 lira ve 4 bin 730 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili B.A., M.K.D., A.E., B.E., M.Z. ve E.T. gözaltına alındı.

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