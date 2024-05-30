İstanbul Sancaktepe’de tekel bayisine silahlı saldırı

Kaynak: DHA
İstanbul Sancaktepe’de tekel bayisine silahlı saldırı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Bayiyi işleten Cemile G. yaralanırken, saldırganlar her yerde aranıyor.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Akbudak Sokak'ta dün gece saat 00.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Motosiklet ve otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, sokak üzerindeki bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, tekel bayisinin işletmecisi Cemile G. yaralandı.

60887-1.jpgSaldırganlar, olayın hemen ardından geldikleri araçlarla hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemile G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemile G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

60887.jpgSALDIRGANLAR YAKALANAMADI

Olayın ardından, polis ekipleri tekel bayisinde incelemelerde bulundu. İş yerinin camlarında çok sayıda kurşun izi tespit edildi. Saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatan polis, kaçan saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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