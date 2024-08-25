İstanbul Sarıyer’de ağaç yola devrildi

Sarıyer'de yola devrilen ağaç paniği

İstanbul Sarıyer’de dün öğle saatlerinde, çürümüş bir ağacın kökünden koparak yola devrilmesi muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Sarıyer Merkez Mezarlığı yakınlarında meydana geldi.

Ağacın devrilmesi sırasında yolda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybını veya yaralanmayı engelledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve polis sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, devrilen ağaç ekipler tarafından kısa sürede yoldan kaldırıldı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.