İstanbul seçimlerinde terörist Öcalan'ın mektubunu okumuştu. Görevinden alındı

İBB seçimlerinde terörist Öcalan’ın mektubunu okuması ile gündeme gelen Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, “terör örgütü liderini övmek” iddiası soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

KAYNAK: İHA
İstanbul seçimlerinde terörist Öcalan'ın mektubunu okumuştu. Görevinden alındı

Tunceli Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, hakkında “terör örgütü liderini övmek” iddiasıyla yapılan ihbar üzerine üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan Özcan, Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul seçimleri öncesinde “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” açıklamasını paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Özcan hakkında “terör örgütü lideri övmek iddiasıyla yapılan ihbarın ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğünde ifadeye çağrıldı.

Hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı doğrulayan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, “Hakkımda ihbar olduğu gerekçesiyle emniyete çağrıldım. Orada savunmamı yaptım. Rektörlük de soruşturmanın selameti açısından tedbiren hakkımda görevden uzaklaştırma kararı vermiş ve karar bugün tarafıma tebliğ edildi” dedi.

MEKTUPLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Prof. Dr. Özcan, Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin öncesinde “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” mektubunu açıklamasıyla gündem olmuştu.

Ali Kemal Özcan'ın kamuoyuyla paylaştığı mektupta HDP’li seçmenlere seslenen Öcalan, seçimlerde “tarafsızlık” çağrısında bulunmuştu.

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