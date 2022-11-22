İstanbul Şehir Hatları Turizm 40 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Şehir atları Turizm, Gemici ve yağcı olmak üzere 40 işçi alacağını duyurdu.

BAŞVURU TARİHLERİ

18.11.2022 - 28.11.2022



MÜRACAAT KOŞULLARI

*Denizcilik Meslek Lisesi Güverte bölümü mezunu ve staj hariç gemici olarak 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip,

* Veya Lise mezunu ve staj hariç gemici olarak 3 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip,

*En az Gemici ehliyetine sahip,

* Erkek adaylar için askerliğini yapmış,

*İkamet yeri: Tüm İlçeler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

iş Başvuru Formu