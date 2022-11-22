İstanbul Şehir Hatları Turizm 40 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Şehir atları Turizm, Gemici ve yağcı olmak üzere 40 işçi alacağını duyurdu.
BAŞVURU TARİHLERİ
18.11.2022 - 28.11.2022
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Denizcilik Meslek Lisesi Güverte bölümü mezunu ve staj hariç gemici olarak 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip,
* Veya Lise mezunu ve staj hariç gemici olarak 3 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip,
*En az Gemici ehliyetine sahip,
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
*İkamet yeri: Tüm İlçeler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
iş Başvuru Formu
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