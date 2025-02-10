İstanbul Sevgililer Günü'nde kabusu yaşayacak. Planlarınızı buna göre yapın

Sevgililer Günü’nde İstanbul da dahil olmak üzere 50 ilde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyararak, kış koşullarının süreceğini belirtti.

Türkiye, Şubat ayı ile birlikte soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Geçtiğimiz hafta başlayan yoğun kar yağışı, bu hafta da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aralarında İstanbul’un da bulunduğu 50 şehir için kar yağışı uyarısı yaptı. Şubat ayı boyunca hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanırken, kar yağışı Türkiye’nin dört bir yanını etkisi altına aldı.

Meteoroloji'nin güncel tahmin raporlarına göre, 12 Şubat tarihinde Marmara, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve bazı Doğu ve Güneydoğu illeri karla karışık yağmur ve kar yağışı ile karşı karşıya kalacak. İstanbul, Yalova, Balıkesir, Manisa, Bursa, Ankara gibi büyük şehirlerde kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı da yapıldı.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları ve pus gibi olumsuz hava koşulları da görülecek. Kar yağışı özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olurken, Çamlıca Tepesi gibi bölgelerde kar birikintileri oluştu.

İstanbul için kar yağışı, pazartesi gecesi itibariyle başlamış ve aralıklarla devam etmişti. Meteoroloji ve AKOM, kar yağışının perşembe günü sona ereceğini bildirdi. Ayrıca, rüzgarın kuzeyden hafif esmesi bekleniyor, ancak Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) etkili olacak.

Kar yağışının ardından, birçok şehirde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Meteoroloji, vatandaşların dikkatli olmasını, özellikle trafiğe çıkacak kişilerin önceden tedbir almasını öneriyor.