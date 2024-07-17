İstanbul sıcaklık 41 dereceyi gördü. Nemle birlikte 49!

Her zaman tıklım tıklım kalabalık olan Eminönü'nde ise derece termometreler 40 dereceyi gösterirken cadde ve kokaklarda tenhalık dikkat çekti.



İstanbul'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması ile birlikte vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için gölge yer bulmak için yarıştı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı İstanbul'da, ölçümler 41 dereceyi gösterdi. Dışarıda işleri olan ve sokağa çıkmak zorunda akalanbazı vatandaşlar park ve gölgelik alanlara kaçıştı. Kimi İstanbullular ise ise denize atlayarak serinledi. AKOM'dan yapılan son açıklamada; İstanbul'da hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3 ile 6 derece arasında mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklıkta olacağı duyuruldu.

SERİNLEMEK İÇİN SARAYBURNU'NA GELDİLER

Sarayburnu'na denize girip biraz serinlemek için geldiğini söyleyen Erol Güneş, “İçerisi çok sıcak. Duramadık buraya geldik. Hava gerçekten çok sıcak, sokakta yürürken bile yandığınızı hissediyorsunuz. Sarayburnu bizi kurtardı. Gelip denize giriyoruz, sohbet ediyoruz. Artık masraflar artınca Kilyos'a gidemiyorum buraya geliyorum" diye konuştu.