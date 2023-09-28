İstanbul Şirinevler'de patlama

İstanbul Şirinevler'de bir apartman dairesinde patlama oldu. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Bölgeden gelen görüntülerde patlamanın meydana geldiği sokağın savaş alanına döndüğü görülüyor.

ÇEVREDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katında meydana gelen patlama büyük korku yaşattı. Patlama hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "En üst katta bir doğalgaz patlaması var. Ona bağlı olarak yangın başlamış. Belediye olarak ilk andan itibaren oradayız. Çevrede tahliye çalışmaları başladı. Vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı. Ciddi bir ses duyuldu, bizler de duyduk." ifadelerini kullandı.

2 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Patlamadan acı haberi veren Bahadır, "Bir vatandaşımız rahmetli oldu, 2'si ağır 4 vatandaşımız yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı." dedi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar ve dükkanlar da zarar gördü. Binalardan moloz, beton ve cam parçaları koparken patlamanın şiddetiyle bazı ağaçlar devrildi. Sokaktaki park halindeki araçların bir kısmı ise zarar gördü.

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