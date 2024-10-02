İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasında ücret tartışması kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasında ücret tartışması kamerada

İstanbul Şişli'de bir taksi şoförü ile kadın yolcu arasında ücret tartışması yaşandı. Tartışma, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu ve o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, geçen ay Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, kadın yolcuyu aracına alan taksi şoförü, belirlenen adrese ulaştıktan sonra yolculuğu sonlandırdı.

Ancak kadın yolcu, ücreti ödemeden taksiden indi. Bunun üzerine taksi şoförü ve yolcu arasında tartışma başladı.

Taksi şoförünün defalarca "paramı ver" demesine karşılık, kadın yolcu "götürmedin ki" diyerek ücreti ödemeyi reddetti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesini, çevredeki vatandaşların müdahalesi önledi.

Yaşananlar, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasında ücret tartışması kamerada

İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasında ücret tartışması kamerada

İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasında ücret tartışması kamerada

İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasında ücret tartışması kamerada

İstanbul Şişli'de taksici ile kadın yolcu arasında ücret tartışması kamerada

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