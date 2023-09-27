İstanbul sokaklarında sarı terör. Böyle kötülük olmaz! Allah’tan korkun

İstanbul’da bir taksici, TAG şoförü olan bir engelli vatandaşı yolcu aldığı gerekçesiyle tehditler savurup o anları kaydetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul sokaklarında sarı terör. Böyle kötülük olmaz! Allah’tan korkun

Taksici, engelli sürücüye zorla özür diletti. Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

“Bu arkadaşı bu seferlik bırakıyoruz”

Olay, İstanbul’da meydana geldi. Bir taksici, TAG uygulaması üzerinden yolcu alan engelli bir sürücüyü durdurdu. Taksici, engelli sürücüyü tehdit ederek, “Bu kardeşimiz engelli, iki ayağı yok, tekerlekli sandalyeyi de gösterdim ben size. Bu arkadaşı bu seferlik bırakıyoruz, arkadaşın da söyleyecek bir iki sözü var” dedi. Taksici, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“Bugün böyle bir hata yaptım”

Taksici, engelli sürücüye bu sözleri söyledikten sonra zorla özür diletti. TAG sürücüsü ise korku ve üzüntü içinde, “Bugün böyle bir hata yaptım. Bir daha yapmayacağım. Bu benim için son oldu.” diye konuştu. Taksici ise “Yapmayacağına şeref namus sözü veriyor musun?” diye sordu. Olayın videosu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra binlerce kişi taksicinin davranışını kınadı.

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