İstanbul Tabip Odası uyuzla ilgili SGK ve hastanelerdeki skandalları açıkladı

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’nın haberine göre; Uyuz hastalığı, Türkiye’de 2020’de yüzde 50’ye yakın arttı ve hızla yayılıyor. Bu hastalıkta, deri altına giren parazitler kaşıntıya yol açıyor.

Hastalık, vücudun sıcak bölgelerinde daha çok görülüyor. Hastalar, uyuz belirtileri ortaya çıktığında hastanelere gidiyor ancak en erken randevu bir hafta sonra veriliyor.

Kaşıntılara dayanamayan hastalar eczanelere başvuruyor.

Uyuz tedavisinde en etkili ilaçlardan biri çok pahalı ve SGK kapsamında değil. Eczaneler de hastalara reçetesiz satılan çeşitli kremler öneriyor.

Doktorlar da SGK’nın karşıladığı ilaçlardan oluşan bir ‘merhem’ reçetesi yazıyor.

Eczaneler de bu reçeteye göre ilacı hazırlıyor. Bu ilaçları sadece uyuz olan hastanın değil, aynı evde yaşayan herkesin kullanması gerekiyor. İlaç duştan sonra tüm vücuda sürülüyor ve en az dört gün boyunca devam ediyor.

Artan uyuz hastalığının ardından doktorlar çareyi ilaçları karıştırıp hastalara vermekte arıyor.

Dr. Saffet Ercan şunları belirtti:

“Randevu alınmadığı zaman geç tedavi oluyor, böylece hastalık dirençli oluyor”

“ERKEN RANDEVU ALINAMIYOR”

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan, uyuz vakalarının artmasında hastanelerden erken randevu alınamamasının rol oynadığını söylüyor.

Deprem bölgesinde hijyenin bozulması ve toplu yaşama koşullarının bu hastalığın bulaşmasına neden olduğunu vurgulayan Saffet Ercan şunları anlatıyor:

"Bu artışın nedenleri arasında birkaç görüş var. Bunların başında ve en önemlisi, zamanında tedavi edilememesi geliyor. Randevu alınamadığı için tedavi geç başlıyor, geç başlandığı için de hastalık hem yayılıyor hem de direnç kazanıyor. Çünkü hastanın sürekli kontrol edilmesi lazım. Bazı ilaçlar işe yaramadığında yeni ilaçlar denemek gerekiyor. Randevu alınamadığı için bu da olmuyor. Yani tedavi başlıyor ama düzenli sürdürülemiyor."

“FARKLI İLAÇLAR DENENİYOR”

Tedavide kullanılan ilaçlara değinen Dr. Ercan, şöyle devam ediyor:

“Ziver adlı bir ilaç var. Bu ilaç SGK ödeme kapsamında değil. Bu ilacın etkili olduğunu günlük uygulamamızda görüyoruz. Ama bu ilacı alabilen sadece parası olanlar. Çünkü bu ilacın dört kişilik bir aile için maliyeti üç bin lirayı buluyor. Bunu her aile karşılayamıyor. Biz de SGK’nın karşıladığı ilaçlarla tedavi yapmaya çalışıyoruz. Ama bazen tedavi başarısız olabiliyor. Bu hastalıkta bazı dönemler pik yapıyor. Ne yapsanız da pik yapıyor. Belki de böyle bir dönem yaşıyoruz. Uyuz hastalığının birkaç tedavi yöntemi var. Bunlardan biri de karışık ilaçlar. Deriye uygulanan birkaç seçenek var. Bunlar işe yaramadığında son çare olarak SGK’nın karşılamadığı ilaca başvuruyoruz. Ama bunu da alabilen alıyor”