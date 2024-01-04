Şerbetli tatlılardan olan İstanbul tatlısı hamurlu bir tatlıdır. Hem doyurucu hem de şekerli şerbetiyle evinizde kolaylıkla İstanbul tatlısını yapabilirsiniz. Peki, İstanbul tatlısı nasıl yapılır? İstanbul tatlısı tarifi için malzemeler neler?

İşte İstanbul tatlısı tarifi…

İSTANBUL TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 100 gram tereyağı

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 2 adet yumurta

- 1 çay bardağı hindistan cevizi

- Çeyrek çay bardağı pudra şekeri

- 2 yemek kaşığı irmik

- 1 çay kaşığı kuru maya

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 2-2, 5 su bardağı un

İstanbul tatlısı dolgusu için;

- 1 su bardağı süt

- Yarım çay bardağı irmik

İstnabul tatlısı şerbeti için :

- 3,5 su bardağı şeker

- 4 su bardağı su

- Yarım limon

İSTANBUL TATLISI NASIL YAPILIR?

İstanbul tatlısının ilk önce dolguyu hazırlamanız gerekiyor. Dolgu için süt ve irmiği uygun bir tencereye alarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra arada karıştırırsanız koyulaşacaktır.

Hamur için malzemeleri karıştırarak yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar elde edip ortasına bastırılarak çukur oluşturulur. Bunu hepsi için yapmalısınız. Üzerine de yumurta sarısı sürüp susam serpebilirsiniz.

Hamurun çukur yerine dolgu malzemesini koyun.

Tüm bunları yaptıktan sonra 180 derece olan fırında kızaran kadar pişirin.

Tatlınız pişerken şerbeti de hazırlayın. İstanbul tatlısını fırından çıkardıktan sonra şerbet dökülür ve bir borcama alınır.

İstanbul tatlısını biraz dinlendiriniz.