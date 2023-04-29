İstanbul trafiğinde ‘yok artık’ dedirten görüntüler

DHA’nın haberine göre, Sultangazi Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda seyir halindeki hafif ticari aracın yolcu koltuğunda oturan bir kişi, aracın arka kapısını açarak ayağını dışarı sarkıttı. Dakikalarca bu şekilde yolculuk yapan kişi, tehlikeye davetiye çıkarırken, o anlar başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

KAFASINDA KUŞ İLE YOLCULUK YAPTI

Bağcılar'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kafasındaki muhabbet kuşu ile yolculuk yaptı. O anları gören çevredekiler tebessüm ederken, sürücü ile kuşun yolculuğu amatör kameraya yansıdı. Basın Ekspres yolunda ilerleyen elektrikli skuter sürücüsü, tehlikeye davet çıkardı. Sürücü uzun süre araçların arasında yolculuk yaptı.