İstanbul trafiğinde ‘yok artık’ dedirten görüntüler

İstanbul trafiğinde yaşanan ilginç görüntüler amatör kameralara yansıdı. Kimi seyir halindeki aracın açık olan kapısından ayağını dışarı çıkararak, kimi ise kafasındaki kuş ile yolculuk yaptı. Trafiğin işlek olduğu yolda ilerleyen elektrikli skuter sürücüsü de tehlikeye aldırış etmedi.

İstanbul trafiğinde ‘yok artık’ dedirten görüntüler

DHA’nın haberine göre, Sultangazi Esentepe Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda seyir halindeki hafif ticari aracın yolcu koltuğunda oturan bir kişi, aracın arka kapısını açarak ayağını dışarı sarkıttı. Dakikalarca bu şekilde yolculuk yapan kişi, tehlikeye davetiye çıkarırken, o anlar başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

KAFASINDA KUŞ İLE YOLCULUK YAPTI

Bağcılar'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kafasındaki muhabbet kuşu ile yolculuk yaptı. O anları gören çevredekiler tebessüm ederken, sürücü ile kuşun yolculuğu amatör kameraya yansıdı. Basın Ekspres yolunda ilerleyen elektrikli skuter sürücüsü, tehlikeye davet çıkardı. Sürücü uzun süre araçların arasında yolculuk yaptı.

istanbul-trafiginde-ilginc-goruntuler-3069-dhaphoto1.jpg

istanbul-trafiginde-ilginc-goruntuler-3069-dhaphoto2.jpg

istanbul-trafiginde-ilginc-goruntuler-3069-dhaphoto3.jpg

istanbul-trafiginde-ilginc-goruntuler-3069-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası ilk programı belli oldu Siyaset
Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası ilk programı belli oldu
Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?
TPAO'nun 4 sahada petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı Ekonomi
TPAO'nun 4 sahada petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu? Ekonomi
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Twitter sohbet odaları ile ilgili flaş karar. Tek tek engellenecekler Teknoloji - Otomotiv
Twitter sohbet odaları ile ilgili flaş karar. Tek tek engellenecekler
Akşener'e canlı yayındaki hakarete Orhan Uğuroğlu'ndan sert tepki Güncel
Akşener'e canlı yayındaki hakarete Orhan Uğuroğlu'ndan sert tepki
Bülent Ersoy yeni imajıyla olay oldu. Görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Bülent Ersoy yeni imajıyla olay oldu. Görenler tanımakta güçlük çekti