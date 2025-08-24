İstanbul trafiğinde 'Yol verme' kavgaları kamerada!

Kaynak: DHA
Beykoz ve Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle sürücüler arasında kavga çıktı. Beykoz'da bir sürücü, tartışmaya başladığı sürücünün otomobilini yumrukladı. Küçükçekmece'de ise motosiklet sürücüsü taksinin önünü keserek kaskıyla aracın camına zarar verdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlk olay Beykoz Kavacık'ta aynı istikamette seyir halinde olan minibüs ve otomobil sürücüsü arasında meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine minibüs sürücüsü aracından indi. Yoldaki diğer araçların beklemesine aldırış etmeyen sürücü, tartıştığı sürücünün otomobilini yumrukladı. Otomobil sürücüsüne "Konuşma yürü" diyen minibüs sürücüsü diğer sürücüye küfür de etti. Bu sırada cep telefonuyla kayıt alan sürücü, minibüsü sürücüsünün kendisine yumruk attığı anları da kaydetti. Kavga sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla sona ererken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KASKLA TAKSİNİN CAMINI KIRMAYA ÇALIŞTI

İkinci olay Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy Metrobüs Durağı mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüyle taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen sürücü taksinin camına kaskla saldırdı. Yaşanan kavga anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

