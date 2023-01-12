İstanbul Tuzla’daki 1 buçuk dönümlük arsayı 27 milyon bedelle kim satın alacak?

Kemal Derviş’in ekonomi politikalarıyla iktidarının ilk yıllarında ekonomiyi toparlayan AKP’nin politika üretmemesinin sonucu artık Türkiye’de nefes almak bile zor hale geldi.

Politikasız ekonomi uygulamaları ve faizi düşürme inadı sonucu Türkiye’de gıdadan benzine, ev fiyatlarından giyime hatta hastane ücretlerine bile fahiş zamlar yapıldı.

Buna karşın asgari ücrete ise bu yapılan zamların onda biri zam bile yapılmazken halkın yüzde 60’ından fazlası açlık sınırı altında yaşamak zorunda kaldı.

Asgari ücretli bir işçinin üç öğün çay ve simit yiyerek ve ev kirasını ödeyerek eksi bakiyeye düştüğü ülkemizde artık ev, araba sahibi olmak hayalin ötesinde.

Bu ekonomik koşullar altında icra dosyaları o kadar çok artmış durumda ki, adliye koridorlarından taşıyor.

Piyasanın daha altında fiyatlarla satışların gerçekleştirildiği icralık arsa, ev ve araba fiyatlarında ise neredeyse piyasadan bir fark bulunmuyor.

Bizzat devlet tarafından gerçekleştirilen bu satışlardaki uçuk fiyatlar akla havsalaya sığmıyor!

İstanbul Tuzla’da neredeyse 1.5 dönüm 1391 metrekare arsanın fiyatı tam 27.820.800 Türk Lirası.

Yeni asgari ücretle hesaplarsak bir asgari ücretlinin 272 yıl yemeden içmeden çalışması ve tabi arsa fiyatının da hiç artmaması gerekiyor. Yani imkansız!

Fiyatlar böylesine bilerek yükseltiliyor anlaşılan

Türk vatandaşları kendi vatanlarında toprak alamaz hale gelsin diye!

Yoksa bu kadar fiyat artışının başka bir açıklaması gelmiyor aklıma

Peki kim alacak bu arsaları?

Doların 19 liraya yaklaştığı euronun 20 TL’yi geçtiği Türkiye’de paraları kat ve kat değerlenen yabancılar tabi ki!

Bundan tam yıllar önce çok iyi hatırlıyorum, dün gibi gözümün önünde, Kars’taki en verimli tarım arazisinin 50 yıllığına İsrail’e kiralanmasına tepki gösterenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle tepki göstermişti:

“Ne olacak toprağı mı alıp götürecekler”

İsrail’in Filistin’e yayılma politikasını bilmeyince böyle oluyor işte.

O zamanlar topraklarını Filistinlilere satanlar da eminim aynı cümleyi söylüyorlardı!

Bugün ise dedelerinin yaptığı hatada boğuluyor Filistin halkı!

Dünyayı sessiz kalmakla itham ediyorlar, evet dünya sessiz ama suçlu kim?

Dedeleriniz bile isteye topraklarını satmış zamanında, İsrail adım adım adeta işgal etmiş ülkenizi.

Tarihten ders çıkarmak erdemdir!