12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İstanbul Tuzla’daki 1 buçuk dönümlük arsayı 27 milyon bedelle kim satın alacak?

İstanbul Tuzla’daki 1 buçuk dönümlük arsayı 27 milyon bedelle kim satın alacak?

Tolga Şahin yazdı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:05
Takip Et

İstanbul Tuzla’daki 1 buçuk dönümlük arsayı 27 milyon bedelle kim satın alacak? Gazeteci Tolga Şahin açıkladı

İstanbul Tuzla’daki 1 buçuk dönümlük arsayı 27 milyon bedelle kim satın alacak?
+
Aa
-

Kemal Derviş’in ekonomi politikalarıyla iktidarının ilk yıllarında ekonomiyi toparlayan AKP’nin politika üretmemesinin sonucu artık Türkiye’de nefes almak bile zor hale geldi.

Politikasız ekonomi uygulamaları ve faizi düşürme inadı sonucu Türkiye’de gıdadan benzine, ev fiyatlarından giyime hatta hastane ücretlerine bile fahiş zamlar yapıldı.

Buna karşın asgari ücrete ise bu yapılan zamların onda biri zam bile yapılmazken halkın yüzde 60’ından fazlası açlık sınırı altında yaşamak zorunda kaldı.

Asgari ücretli bir işçinin üç öğün çay ve simit yiyerek ve ev kirasını ödeyerek eksi bakiyeye düştüğü ülkemizde artık ev, araba sahibi olmak hayalin ötesinde.

Bu ekonomik koşullar altında icra dosyaları o kadar çok artmış durumda ki, adliye koridorlarından taşıyor.

Piyasanın daha altında fiyatlarla satışların gerçekleştirildiği icralık arsa, ev ve araba fiyatlarında ise neredeyse piyasadan bir fark bulunmuyor.

Bizzat devlet tarafından gerçekleştirilen bu satışlardaki uçuk fiyatlar akla havsalaya sığmıyor!

İstanbul Tuzla’da neredeyse 1.5 dönüm 1391 metrekare arsanın fiyatı tam 27.820.800 Türk Lirası.

Yeni asgari ücretle hesaplarsak bir asgari ücretlinin 272 yıl yemeden içmeden çalışması ve tabi arsa fiyatının da hiç artmaması gerekiyor. Yani imkansız!

Fiyatlar böylesine bilerek yükseltiliyor anlaşılan

Türk vatandaşları kendi vatanlarında toprak alamaz hale gelsin diye!

Yoksa bu kadar fiyat artışının başka bir açıklaması gelmiyor aklıma

Peki kim alacak bu arsaları?

Doların 19 liraya yaklaştığı euronun 20 TL’yi geçtiği Türkiye’de paraları kat ve kat değerlenen yabancılar tabi ki!

Bundan tam yıllar önce çok iyi hatırlıyorum, dün gibi gözümün önünde, Kars’taki en verimli tarım arazisinin 50 yıllığına İsrail’e kiralanmasına tepki gösterenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle tepki göstermişti:

“Ne olacak toprağı mı alıp götürecekler”

İsrail’in Filistin’e yayılma politikasını bilmeyince böyle oluyor işte.

O zamanlar topraklarını Filistinlilere satanlar da eminim aynı cümleyi söylüyorlardı!

Bugün ise dedelerinin yaptığı hatada boğuluyor Filistin halkı!

Dünyayı sessiz kalmakla itham ediyorlar, evet dünya sessiz ama suçlu kim?

Dedeleriniz bile isteye topraklarını satmış zamanında, İsrail adım adım adeta işgal etmiş ülkenizi.

Tarihten ders çıkarmak erdemdir!

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Halis Tunç
12.01.2023 12:31
İnsanı insan yerine konulursa olacağı bu.Insanlari beklentisi iyi demiyorum orta halli bir yaşam surdurmeleridir.Malesef buna imkan tanınıyor.Ekonomi vatandaşa ve bana göre çökmüş durumda.  
 
Mustafa Yavuz
12.01.2023 12:30
İşiniz gücünüz eleştiri hiç bir icraat yok sanki dış güçlerin beslediği bir basın. Kemal derviş sayesinde IMF ye muhtaç olduk.bunca yapılan icraatları görmezden gelerek boş laf yapıyorsunuz yazıklar  
 
Bıktım söylemekten Demiyorum işte demiyorum
12.01.2023 12:28
Ne tekerrürden, ne ibretten ders alan var, lavantadan, avantadan anlayan çoooookkk. Kutsalları, milli ve manevi değerleri bile lavantalarına ÖRNEK olarak sunmaktan çekinmeyen ŞEREFLİLER var, dünyada.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
1
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
2
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
5
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.