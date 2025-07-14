İstanbul Üniversitesi'nde taciz iddiası! Soruşturma açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde bazı öğrenciler, Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde görev yapan Uzman Fizikçi Adem Soylamış'ın, kadın öğrencileri derslerde taciz ettiği iddiasını gündeme getirdi.

Soylamış’ın ismini ifşa eden öğrenciler, okuldaki bürosunun kapısına mor boya dökmüş ve çeşitli ifadelerle protesto etmişti.

ÖĞRENCİLERE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Üniversite yönetimi, protestoyu gerçekleştiren öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma gereği öğrencilere gönderilen yazıda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesine dayanılarak disiplin soruşturması açıldığı, soruşturmanın konusunun, "Fizik Bölümü'nde görev yapan Uzman Fizikçi Adem Soylamış’ın büro kapısının mor boya ile boyanması ve kendisine yapılan hakaretler" olduğu bildirildi.

Öğrencilerden savunmalarını vermek üzere Fen Fakültesi Dekanlığı’nda 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hazır bulunmaları istenerek aksi takdirde mevcut deliller üzerinden işlem yapılacağı ifade edildi.

Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif, soruşturmanın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, üniversite yönetimine tepki gösterdi.

"TACİZLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Öğrenci Kolektifleri’nin paylaşımında, "Fizik Bölümü akademisyenini, derslerde kadın öğrencileri sözlü taciz ettiği için teşhir eden kadınlara soruşturma açıldı. Korusanız da aklasanız da soruşturma açsanız da kampüslerimizde tacizcilere müsaade etmeyeceğiz!” denildi.

Üniversiteli Feminist Kolektif ise soruşturma yazısını paylaşarak, “İstanbul Üniversitesi Dekanlığı taciz aklayıcısıdır! Tacizci Adem Soylamış’ı koruyanlar, tacizciyi teşhir edenlere soruşturma açıyor!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi yönetiminden, iddialar ve açılan soruşturmayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.