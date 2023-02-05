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İstanbullular dikkat! 18:00'den sonra trafiğe çıkış yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği duyurusu yaptı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:04
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İstanbul valiliği duyurdu: Trafiğe çıkış yasak

İstanbullular dikkat! 18:00'den sonra trafiğe çıkış yasağı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

“14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen 17.00’den itibaren zorunlu oldukça trafiğe çıkmayalım.” açıklamasında bulundu.

“UÇUŞLAR AZALTILACAK”

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.

SAAT 18.00’DEN İTİBEREN TRAFİĞE ÇIKIŞLARI YASAK

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 18.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli Hemşehrilerim, saat 18.00’den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR”

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Catalcadan veli okan
5.02.2023 16:50
Yarın catalcada 30 _50 cm kar deniliyor.vali neyi bekliyorsunuz okullar açılacak mı engellilere bir önlem yokmu..pazartesi saa 18 demi duyuru yapacaksınız.millrt perişan oluncami.imamoglu korkusu mu  
 
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