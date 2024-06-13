İstanbul Valiliği uyardı! Ceza verilecek

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık satışları başladı. Uzmanlardan art arda kurbanlıklarla ilgili uyarı gelirken bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi.

Valilik resmi X hesabından vatandaşları bayram öncesi uyardı. İstanbul Valiliği kurban kesimini, şartlara uymadan kesen ya da kurban atıklarını gerekli önlemleri almadan her yere atan kurum, kuruluş ve işletmelere ve umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

Kurban kesimini, belirlenen standartlara uymadan kesen ya da kurban atıklarını gerekli önlemleri almadan toprağa veren kurum, kuruluş ve işletmelere ve umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından önlemleri almadan toprağa veren kurum, kuruluş ve işletmelere ve umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızın, sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için gereken tüm tedbir ve önlemler alınmıştır.

VALİ GÜL DE AÇIKLADI

Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki açıklamalarında kurban kesiminde istenmeyen görüntülerin oluşmaması için de önlemlerin alındığını belirtti.

Gül, "Sadece belediyeler tarafından ilan edilen, Tarım İl Müdürlüğü'nün denetlediği yerlerde kurban kesilecek" dedi.