İstanbul Valiliği ve AKOM’dan peş peşe uyarı: 4 ilçeyi çok kuvvetli sağanak yağış vuracak

İstanbul Valiliği, bu geceden itibaren kentte etkili olması beklenen sağanak sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunurken AKOM da Karadeniz kıyısında 4 ilçeye dikkat çekerek açıkladı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent sakinlerini bu geceden itibaren etkili olan sağanak yağışa karşı uyarmıştı. Beklenen sağanak yağış ise gece saatlerinde etkisini iyice hissettirdi.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunurken, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerini paylaştı. "Bugün akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji’ye göre;



???? Bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla #İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. ☔️⛈️



⚠️ Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunmalıdır. pic.twitter.com/5ajO1XUGQU — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 20, 2024

AKOM 4 İLÇEYİ İŞARET ETTİ

AKOM, bugün şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde ise çok kuvvetli yağışın etkili olabileceğinin öngörülüyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerine kadar görülmesi beklenen yağışların, şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde (Şile, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan) ise çok kuvvetli olacak” ifadelerini kullandı.