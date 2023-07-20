İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı verildi

İstanbul Valiliği, 39 ilçeye sokak köpeklerini toplamaları yönünde talimat verdi.

İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı verildi

Sayıları 10 milyonu aşan başıboş sokak köpekleri için harekete geçen İstanbul Valiliği, köpek bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan Belediyelerin de eksikleri tamamlayarak sokak köpeklerini toplamaları yönünde talimat verdi.

VALİ GÜL'DEN KAYMAKAMLIKLARA VE BELEDİYELERE UYARI

Belediyelerin de uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin hatırlatıldığı talimatta, “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır” denildi.

Belediyelerin barınak hizmetlerine dair ise “Bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 23. ve 24. maddedeki eksiklikleri tamamlayarak bakımevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi ve kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmaları” talimatı verildi.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Milli Takımın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu Spor
Milli Takımın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu
Güneş çarpmasına birebir iyi geliyor. Mucize karışım ortaya çıktı Sağlık
Güneş çarpmasına birebir iyi geliyor. Mucize karışım ortaya çıktı
Büyük tehlike kapıda. AB'den korkutan açıklama Güncel
Büyük tehlike kapıda. AB'den korkutan açıklama
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine kınama Dünya
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine kınama
Cennet hurması zayıflatır mı Şifalı Bitkiler
Cennet hurması zayıflatır mı
Canan Hoca, “İçmeyin kalp durdurur” dedi. Sağlık
Canan Hoca, “İçmeyin kalp durdurur” dedi.
Doları euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine Merkez Bankası’nın faiz kararını önceden bildi Ekonomi
Doları euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine Merkez Bankası’nın faiz kararını önceden bildi