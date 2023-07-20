İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı verildi

Sayıları 10 milyonu aşan başıboş sokak köpekleri için harekete geçen İstanbul Valiliği, köpek bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan Belediyelerin de eksikleri tamamlayarak sokak köpeklerini toplamaları yönünde talimat verdi.

VALİ GÜL'DEN KAYMAKAMLIKLARA VE BELEDİYELERE UYARI

Belediyelerin de uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin hatırlatıldığı talimatta, “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır” denildi.

Belediyelerin barınak hizmetlerine dair ise “Bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 23. ve 24. maddedeki eksiklikleri tamamlayarak bakımevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi ve kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmaları” talimatı verildi.