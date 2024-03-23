İstanbul Valiliği’nden 'Çetinler' suç örgütü açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği’nden 'Çetinler' suç örgütü açıklaması
İstanbul Valiliği, “Çetinler” suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valiliği’nden 20 Mart tarihinde Çetinler suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde, 128 adrese yönelik gerçekleştirilen “Mahzen15” operasyonu açıklaması geldi.

Operasyon kapsamında 111 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda silah ve yaklaşık 7 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’nın 20.03.2024 tarihinde açıklamış olduğu “MAHZEN15” operasyonları kapsamında İstanbul’da yürütülen çalışmalarda;

Liderliğini Ö.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların yaptığı ve Maltepe ilçesinde; Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahla Yaralama, İşyeri Kurşunlama ve Yağma suçlarını işleyen “ÇETİNLER” suç örgütüne yönelik 19.03.2024 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde belirlenen 128 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Düzenlenen operasyon neticesinde 111 şüpheli şahıs yakalanmış, operasyon kapsamında;

6 kilo 738,5 gram ve 34 adet uyuşturucu madde, 1 adet uzun namlulu tüfek, 9 adet tabanca ve 1 adet kılıç, 9 adet şarjör ve 206 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet grinder öğütücü, 167 bin 820 ₺, 884 $ ve 295 € nakit para ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan 101 şüpheli şahıs yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 9 şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol hükümleri uygulanmış, 1 şüpheli şahıs ise adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur”

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