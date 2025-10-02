İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası yeni bir açıklama yaptı.

İstanbul ve çevrelerinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerinde ise depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı.

Valilik depreme ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alındığını, hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmadığını açıkladı.

Deprem uzmanlarından kritik açıklamalar peş peşe geldi! 'Tehlike devam ediyor'Deprem uzmanlarından kritik açıklamalar peş peşe geldi! 'Tehlike devam ediyor'

Valilikten yapılan açıklamada "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir.

Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı

