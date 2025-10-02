Deprem uzmanlarından kritik açıklamalar peş peşe geldi! 'Tehlike devam ediyor'

İstanbul saat 14:55'te merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 5.3'lük depremle sallandı. İstanbul dahil birçok noktada hissedilen depremin ardından uzmanlardan açıklamalar geliyor.

'HER AN BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR'

Prof. Dr. Naci Görür'ün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı 'Bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir' açıklaması korkuttu.

Görür "Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya gec hazır olun ve İstanbul’u deprem hazırlayın." değerlendirmesi yaptı.

"BÖLGEDE YIKICI BİR DEPREM OLMA İHTİMALİ YOK"

Deprem Uzmanı Süleyman Pampal, Halk TV'de Remziye Demirkol'un sunduğu Haber Masası'nda önemli açıklamalar yaptı. Panpal, bölgede çok büyük deprem üretecek kırılmamış fay olmadığını belirterek yıkıcı bir deprem olma ihtimalinin olmadığı söyledi.

Panpal yaşanan depremle ilgili "Bölgede çok yıkıcı bir deprem olma ihtimali çok yüksek değil. Bu anlattığım depremler aletsel dönemde ve son 100 yıl içinde eee meydana gelmiş olan depremler. Dolayısıyla bölgede oldukça önemli bir enerjinin boşaldığını anlıyoruz. Yani Tekirdağ, Marmara Ereğlisi civarındaki bu deprem yani vatandaşlarımızı çok fazla korkutmasın. Bölge çok büyük deprem üretecek kırılmamış pay parçası yok. Çoğu kırılmış durumda." değerlendirmesi yaptı.

"İSTANBUL YÖNÜNDE DEVAMI KIRILIRSA..."

23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremi anımsatan Pampal, depremin ancak doğuya doğru İstanbul yönünde devamının kırılması durumunda 6,5-7 arası bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

"TEHLİKE DEVAM EDİYOR"

Doç. Dr. Bülent Özmen de Ekol TV'de korkutan depremi değerlendirdi.

Özmen'in "Bu deprem, 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin batısında meydana geldi. Tehlike devam ediyor, ancak zamanını öngörmek mümkün değil." değerlendirmesi korkuttu.

"ÖNEMLİ BİR DEPREM DEĞİL"

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada vatandaşların depremle ilgili endişenmelerine gerek olmadığını belirtti. Ercan "Kaygılanmaya gerek yok, herkes işine baksın. Önemli bir deprem değil" ifadelerini kullandı.

17 YARALI VAR...

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamaya göre depremde yıkılan bina ve hayatını kaybedenler olmadı. Depremde yaşadıkları panik sebebiyle 17 kişi yaralandı. Yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarıyor.

Deprem uzmanı canlı yayında gerildi! Sunucu çıldırttı: 'Anlamıyor musunuz?'

İstanbul'da hissedilen deprem!

Deprem sonrası İstanbul’da trafik kilitlendi