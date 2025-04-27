İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Tarih verdi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Tarih verdi

Soğuk havalaların ülke genelinde etkisini yitirmesine karşılık bazı kentlerde olumsuz hava koşulları devam ediyor. İstanbul Valiliği, yarın öğleden itibaren salı akşamına kadar fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine etkili olacağını bildirdi.

6 İLA 8 KUVVETİNDE FIRTINA

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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